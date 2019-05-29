Житель Алтайского края убил 11-месячного ребёнка своей сожительницы

Барнаул, , 12:37 — REGNUM В Крутихинском районе Алтайского края расследуют убийство грудного ребёнка. Как сообщила сегодня, 29 мая, старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева, предварительно установлено, что ЧП случилось вечером 27 мая 2019 года: 31-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поругался со своей сожительницей, после чего взял её 11-месячного сына и вышел с ним из дома.

Далее, находясь в одном из сел Крутихинского района, причинил множественные удары по голове ребенка. Полученные малышом травмы оказались смертельными. Подозреваемый заключён под стражу.

Напомним, похожий случай произошёл 29 декабря 2018 года в Хазарском районе Алтайского края: мужчина, оставшись наедине с 11-месячным сыном своей сожительницы, нанёс ребёнку не менее 14 ударов руками и ногами, а затем задушил мальчика.

Читайте ранее в этом сюжете: Житель Алтайского края, раздражённый плачем, убил младенца