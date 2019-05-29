В Татарии перевернулся пассажирский автобус

Набережные Челны, Татария, , 11:56 — REGNUM В Набережных Челнах перевернулся пассажирский автобус. Четверо пострадавших не получили тяжелых травм и были отпущены домой, сообщили в минздраве Татарии.

ДТП произошло на пересечении проспектов Автозаводский и Мира утром 29 мая. По данным ГИБДД, легковой автомобиль Volkswagen проехал на красный и произвел столкновение с пассажирским микроавтобусом «Газель», сообщает «Татар-информ». На момент происшествия в автобусе находились 12 человек.

В минздраве республики уточнили, что по результатам осмотра медиками четверо пострадавших не получили тяжелых травм, госпитализация никому не требуется.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в Екатеринбурге пассажирский автобус столкнулся в грузовой «Газелью». По предварительным данным, водитель автобуса отвлекся на пассажира и допустил столкновение с «Газелью» на пешеходном переходе. В результате столкновения «Газель» задела легковой автомобиль Chevrolet. Пострадали пятеро пассажиров автобуса, их госпитализировали.