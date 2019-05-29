В Ростовской области неизвестный изрезал полицейского — объявлен розыск

Ростов-на-Дону, , 11:44 — REGNUM В Ростовской области произошло ЧП. Неизвестный напал на полицейского с ножом. Сотрудник полиции доставлен в больницу.

Инцидент произошёл в городе Каменск-Шахтинский 27 мая. Известно, что сотрудник правоохранительных органов остановил мужчину для проверки документов в свободное от службы время.

«Полицейский в свободное от службы время увидел мужчину, который подозрительно себя вёл, и попытался его задержать. Гражданин оказал сопротивление и нанёс ранение сотруднику полиции ножом, после чего скрылся», — уточняет ГУ МВД РФ по Ростовской области.

Преступник объявлен в розыск.

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ИА REGNUM напоминает, что 24 мая в Туле неизвестные напали на сотрудника полиции, завладели его табельным оружием и выстрелили из него в полицейского. Сотрудник правоохранительных органов госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»).

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На следующий день по подозрению в нападении на сотрудников полиции в подмосковном городе Пушкино была задержана 23-летняя женщина. По предварительным данным, сотрудники полиции получили укусы, а участковый уполномоченный получил ушибы и сотрясение мозга. В отношении задержанной было возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти.

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