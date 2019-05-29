На экс-заводе Порошенко загорелся корабль

Киев, , 11:43 — REGNUM На территории судостроительного предприятия «Ленинская кузница» (переименована в «Кузницу на Рыбацком»), которое ранее принадлежало экс-президенту Украины Петру Порошенко, вспыхнул пожар, сообщило 29 мая информационное агентство «Украинские новости».

«Произошло возгорание на корабле, который пришвартован там и пребывает на ремонте», — рассказала представитель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины Светлана Водолага.

По предварительной информации, во время ремонтных работ на судне загорелась электропроводка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее юрист Андрей Портнов подал заявление в правоохранительные органы, в котором попросил расследовать деятельность «Ленинской кузницы».

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