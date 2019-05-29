Во Львовской области под завалами погибли два шахтёра

Львов, Украина, , 11:21 — REGNUM На шахте «Лесная №6», расположенной во Львовской области, произошёл обвал. Об этом сообщил глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец 29 мая на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, трагедия произошла на глубине 242 метров. В результате обвала погибли двое шахтёров, одному из которых был 21 год. Его тело уже поднято на поверхность, тело второго погибшего достают сотрудники горноспасательной службы.

Всего в шахте находились 69 шахтёров, а на аварийном участке — 21.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ЛНР произошла авария на шахте «Схидкарбон», жертвами которой стали 17 горняков.

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