В результате взрыва на Соликамском заводе в Прикамье пострадал один человек

Соликамск, Пермский край, , 11:13 — REGNUM На Соликамском магниевом заводе в Пермском крае произошёл взрыв. Есть один пострадавший. Медики оценивают его состояние здоровья как легкой степени тяжести. Информация об этом опубликована 29 мая на сайте завода. Примечательно, что ЧП случилось неделю назад — 22 мая.

Стоит отметить, соцсети информируют о том, что пострадавший находится в Березниковском ожоговом центре с ожогами лица и рук, требуется пересадка кожи.

По официальным данным, 22 мая в период проведения планово-предупредительного ремонта в цехе производства губчатого титана произошло возгорание низких хлоридов титана и мелкодисперсного магния. На заводе отметили, что о происшествии своевременно уведомили надзорные органы. На предприятии создана комиссия, ведется расследование.

Примечательно, что оперативной публичной огласки ЧП не получило. Добавим, что это не первый взрыв на заводах Прикамья в мае. Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 мая на химзаводе «Азот» в Березниках в результате взрыва погибли трое работников.

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