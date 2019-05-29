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В Ярославской области прокуратура оштрафовала хозяина земли за борщевик

Происшествия

Опасное растение заполонило земли сельхозназначения

В Ярославской области прокуратура оштрафовала хозяина земли за борщевик
Иллюстрация: Borshchevik-info.ru
Борщевик

Ростов, Ярославская область, 29 мая 2019, 11:03 — REGNUM  В Ярославской области руководитель ООО «АргоЛазарцево» оштрафован на 25 тыс рублей за заросли борщевика Сосновского на земельном участке. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Проверка прокуратуры установила, что 5 га земель сельскохозяйственного назначения около села Лазарцево Ростовского района засорены борщевиком Сосновского.

«Произрастание борщевика вблизи населенного пункта создает угрозу здоровью граждан, в первую очередь детей, которые не в полной степени в силу возраста осознают характер своих действий», — сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Руководитель ООО «АгроЛазарцево» привлечен к административной ответственности по статье «Невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв». На него наложен штраф в размере 25 тысяч рублей.

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Борьба с борщевиком
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