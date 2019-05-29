В Подмосковье задержаны члены этнической ОПГ, похитившей бизнесмена

Москва, , 10:41 — REGNUM В Московской области задержаны пятеро членов этнической преступной группировки, сообщили 29 мая в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Московской области.

Подозреваемым инкриминируют вымогательства и похищение мужчины в городе Ногинске.

По данным следствия, создателем группы является 32-летний мужчина, который также считается «лидером уголовно-преступной среды на территории города Ногинска и города Электростали». Он вовлёк в ОПГ пятерых мужчин. Группа пыталась незаконно получить имущество предпринимателя и его семьи.

«Члены преступной группы из корыстных побуждений систематически вымогали у потерпевшего денежные средства и имущество. Для достижения преступного умысла, а также с целью понуждения потерпевшего к выполнению их требований, неоднократно против воли и желания вывозили мужчину в неустановленные места, где угрожая ему убийством и применяя к нему насилие, требовали у потерпевшего денежные средства и недвижимое имущество», — говорится в сообщении.

Злоумышленники использовали оружие. За несколько недель они завладели средствами потерпевшего на сумму 1,7 млн рублей.

Правоохранительные органы задержали пятерых граждан ближнего зарубежья в возрасте от 24 до 39 лет. Некоторые из них ранее привлекались к уголовной ответственности.

Возбуждено уголовное дело о похищении человека группой лиц с применением оружия из корыстных побуждений и вымогательства денежных средств (п.п. «а», «в», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ, п.п. «а», «б», ч. 2 ст. 163 УК РФ).