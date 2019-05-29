На Алтае судебных приставов уличили в служебном подлоге

Горно-Алтайск, , 10:36 — REGNUM В Республике Алтай за совершение служебного подлога возбуждены уголовные дела в отношении двоих судебных приставов, работающих в Майминском и Чойском районах. Как сообщает сегодня, 29 мая, региональное СУ СК РФ, в течение всего 2018 года подозреваемые, достоверно зная, что денежные средства от должников по находящимся у них на исполнении исполнительным производствам в пользу взыскателей не поступали, вынесли не менее 262 постановлений об окончании исполнительных производств, вписав в них заведомо ложные сведения о фактическом исполнении должниками требований исполнительных документов.

Напомним, в марте 2019 года в ходе подведения итогов за 2018 год руководитель УФССП России по Республике Алтай Радик Ильясов отметил тенденцию к увеличению числа поступающих исполнительных документов всех категорий. Вместе с тем, по его словам, сохранюется положительная динамика по фактическому исполнению судебных актов и увеличение общей суммы взыскания.