Взрыв газа в гаражном кооперативе в Воронеже: полиция начала проверку

Воронеж, , 10:18 — REGNUM Проверку по факту взрыва газа в гаражном кооперативе в Левобережном районе Воронежа проводит отдел полиции, сообщила ИА REGNUM 29 мая руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Наталья Куликова.

«В 03:10 в дежурную часть поступило сообщение о хлопке на территории ГСК, расположенного в Левобережном районе города. По предварительным данным, произошёл хлопок газового баллона без последующего горения, в результате чего произошло обрушение конструкций семи гаражей. В разрушенных гаражах автомобилей не находилось. Пострадавших нет. В отделе полиции проводится проверка», — уточнила Куликова.

По уточненным данным, взорвался газовый баллон — взрыв буквально снес семь кирпичных гаражей. В одном из поврежденных боксов находился квадроцикл.

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