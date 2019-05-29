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Взрыв газа в гаражном кооперативе в Воронеже: полиция начала проверку

Происшествия

Хлопок газа разрушил семь гаражей – машин там не было

Воронеж, 29 мая 2019, 10:18 — REGNUM  Проверку по факту взрыва газа в гаражном кооперативе в Левобережном районе Воронежа проводит отдел полиции, сообщила ИА REGNUM 29 мая руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Наталья Куликова.

«В 03:10 в дежурную часть поступило сообщение о хлопке на территории ГСК, расположенного в Левобережном районе города. По предварительным данным, произошёл хлопок газового баллона без последующего горения, в результате чего произошло обрушение конструкций семи гаражей. В разрушенных гаражах автомобилей не находилось. Пострадавших нет. В отделе полиции проводится проверка», — уточнила Куликова.

По уточненным данным, взорвался газовый баллон — взрыв буквально снес семь кирпичных гаражей. В одном из поврежденных боксов находился квадроцикл.

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Взрывы бытового газа
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