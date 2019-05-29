Военные Ирака уничтожили в Киркуке укрепления ИГ*

Киркук, Ирак, , 09:59 — REGNUM Вооруженные силы Ирака провели спецоперацию по уничтожению позиций боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 28 мая Kurdistan.ru.

Спецоперация прошла в нефтеносной провинции Киркук, в результате чего были уничтожены укрытия, боеприпасы и склады с оружием террористов.

Также сообщается, что во время операции было изъято и обезврежено около 16 взрывных устройств.

Напомним, несмотря на то, что власти Ирака еще в декабре 2018 года заявляли о полной победе над боевиками «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), террористы продолжают активную деятельность в труднодоступных регионах страны.

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