В Югре осуждён убийца начальника регионального штаба казаков

Ханты-Мансийск, , 10:18 — REGNUM В Ханты-Мансийске вынесен приговор убийце начальника регионального штаба казаков. Ему назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по ХМАО.

Напомним, 16 декабря 2017 года в здании Дома народного творчества в Ханты-Мансийске проходило собрание казаков и торжественная церемония присяги. Вечером, когда почти все участники мероприятия разошлись, между начальником штаба казаков и 42-летним охранником здания произошёл конфликт. По версии следствия, охранник несколько раз ударил казака топором по голове, а затем расчленил убитого в своей комнате, чтобы избавиться от тела. Фрагменты тела потерпевшего были найдены 25 декабря 2017 года. В дальнейшем охранник был задержан сотрудниками полиции в Кургане, куда добрался на такси.

Доказательства, собранные Ханты-Мансийским межрайонным следственным отделом, признаны судом достаточными для вынесения охраннику приговора: 9 лет лишения свободы.

Супруга погибшего заявила ИА «СИА-Пресс», что обжалует приговор, который она считает слишком мягким.

Читайте ранее в этом сюжете: В Югре судят курганского охранника за убийство начштаба казаков