Три человека погибли при пожаре в Астрахани

Астрахань, , 09:28 — REGNUM Три человека погибли при пожаре в жилом доме в Астрахани в ночь на 29 мая. Начата доследственная проверка, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Астраханской области.

Как уточнили в ГУ МЧС по региону, пожар в частном жилом доме по ул. Ульянова, 20, произошел в 00:49. В результате пострадала кровля, внутренняя отделка жилого дома, вещи на общей площади 80 кв.м.

При тушении пожара были обнаружены тела двух женщин и мужчины. Ещё один пострадавший госпитализирован.

Предварительная причина пожара — короткое замыкание, сообщили в следственных органах. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 мая в Новосибирской области при пожаре в частном доме погибли трое детей. СК возбудил дело по статье о причинении смерти по неосторожности.