В Турции задержали более 450 нелегальных мигрантов

Анкара, , 09:25 — REGNUM Правоохранительные органы Турции задержали порядка 453 нелегальных мигрантов во время спецопераций, проходивших по всей стране. Об этом 28 мая сообщает Anadolu Ajansi со ссылкой на свои источники.

Арестованные пытались пересечь границу страны с Евросоюзом и проникнуть на территорию Греции. Все они были доставлены в миграционные службы, где будет решаться вопрос об их экстрадиции.

Спецоперации проходили в провинции Эдирне, Ван и Чанаккале. Беженцы были в основном родом из Ирана и Афганистана.

Напомним, Турция является удобным перевалочным пунктом для беженцев с территории Ближнего Востока и Северной Африки. Мигранты спасаются от внутренних конфликтов в своих странах и мечтают попасть на территорию Евросоюза.

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