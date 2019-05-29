Самосуд: виновницу ДТП в Дагестане забросали камнями

Махачкала, , 09:27 — REGNUM Самосуд устроили жители Дагестана для женщины, сбившей на машине четырёх пешеходов. Возмущённые очевидцы забросали камнями автомобиль виновницы ДТП, сообщили ИА REGNUM 29 мая в пресс-службе регионального МВД.

Происшествие случилось 27 мая в городе Махачкале. Находившаяся за рулем 43-летняя жительница столицы республики наехала на троих мужчин, стоявших на тротуаре, и проходившую мимо женщину. Все пострадавшие госпитализированы, причём один из них, 25-летний молодой человек, находится в реанимации.

Водитель с 10-летним опытом вождения рассказала полицейским, что она перепутала педаль газа с тормозом. В ведомстве отметили, что толпу, разбившую камнями автомобиль виновницы происшествия, смогли удержать лишь подоспевшие сотрудники полиции. Однако несколько камней все же попали в неё и находившегося в салоне мужа. В настоящее время виновница ДТП находится под подпиской о невыезде.

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Как сообщало ИА REGNUM, вечером 4 мая в дагестанском городе Избербаше КамАЗ сбил 11-летнюю девочку, которая каталась на велосипеде вдоль проезжей части, не пересекая её. От полученных травм школьница скончалась на месте. За рулём грузового автомобиля находился 34-летний местный житель, на которого завели уголовное дело.