Среда, 29 Мая 2019 года
09:14:55 МСК

В Барнауле задержан подозреваемый в создании криптовалютной пирамиды

Происшествия

В январе 2019 года фигурант уголовного дела скрылся от следственных органов Казахстана

Барнаул, 29 мая 2019, 09:14 — REGNUM  На железнодорожном вокзале Барнаула при попытке уехать в Москву задержан директор коммерческой организации, подозреваемый в организации финансовой криптовалютной пирамиды. В январе 2019 года он скрылся от следственных органов Казахстана и был объявлен в международный розыск, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По её словам, помощь в поиске и поимке фигуранта уголовного дела о мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, оказали сотрудники Алтайского линейного управления МВД России.

«Мужчина подозревается в создании финансовой криптовалютной пирамиды и привлечении крупных инвестиций под обещание сверхвысокой доходности», — рассказала Ирина Волк.

По её словам, одна из потерпевших перечислила злоумышленникам почти 13,9 млн тенге (более 2,3 млн рублей по текущему курсу). Всего выявлено почти триста аналогичных эпизодов.

В настоящее время подозреваемый заключён под стражу, решается вопрос о его экстрадиции.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Мошенничества
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить