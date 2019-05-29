В Барнауле задержан подозреваемый в создании криптовалютной пирамиды

Барнаул, , 09:14 — REGNUM На железнодорожном вокзале Барнаула при попытке уехать в Москву задержан директор коммерческой организации, подозреваемый в организации финансовой криптовалютной пирамиды. В январе 2019 года он скрылся от следственных органов Казахстана и был объявлен в международный розыск, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По её словам, помощь в поиске и поимке фигуранта уголовного дела о мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, оказали сотрудники Алтайского линейного управления МВД России.

«Мужчина подозревается в создании финансовой криптовалютной пирамиды и привлечении крупных инвестиций под обещание сверхвысокой доходности», — рассказала Ирина Волк.

По её словам, одна из потерпевших перечислила злоумышленникам почти 13,9 млн тенге (более 2,3 млн рублей по текущему курсу). Всего выявлено почти триста аналогичных эпизодов.

В настоящее время подозреваемый заключён под стражу, решается вопрос о его экстрадиции.