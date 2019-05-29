В забайкальских лесах отменён режим ЧС

Чита, , 08:51 — REGNUM Несмотря на имеющиеся в регионе действующие лесные пожары, власти Забайкалья решили отменить режим ЧС. Как следует из официального сообщения губернаторской пресс-службы, с сегодняшнего дня, 29 мая, в крае отменён режим чрезвычайной ситуации в лесах, подписано соответствующее постановление губернатора региона.

«Решение об отмене режима чрезвычайной ситуации, введённого 27 апреля текущего года, принято в связи с отсутствием соответствующих режиму критериев, среди которых — действие режима ЧС на территории двух и более муниципальных районов», — поясняют чиновники.

Между тем известно, что особый противопожарный режим в регионе продолжает действовать. Он подразумевает ограничение пребывания граждан в лесах. Также в Забайкалье продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации, связанный с установлением сухой ветреной погоды, высокими среднесуточными температурами воздуха и большим количеством зарегистрированных пожаров.

По данным ФБУ «Авиалесохрана», по состоянию на 29 мая в России действовало 24 лесных пожара общей площадью 11 878 га. Из них пять пожаров на площади 6637 га действует на территории Забайкалья.

Напомним, в конце апреля 2019 года вместе с потеплением и штормовым ветром в Забайкалье пришли масштабные степные пожары. Огонь быстро распространился на десятки тысяч гектаров, уничтожая сухостой, а вместе с ним — строения и сельскохозяйственных птиц и животных. Пострадавшими признаны более 700 человек.