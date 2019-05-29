Прокуратура назвала виновных и причину отравления новосибирских школьников

Новосибирск, , 08:38 — REGNUM Учащиеся Чановской средней школы Новосибирской области отравились крысиным ядом — показала прокурорская проверка, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, 20 мая 2019 годам 13 учеников младших классов школы из р.п. Чаны были доставлены в поликлинику с подозрением на отравление — «веществом неустановленной этиологии».

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«Установлено, что ученик второго класса принёс в образовательное учреждение крысиный яд, который взял дома, и под видом конфет угостил им одноклассников и употребил сам. События происходили в здании школы перед началом первого урока второй смены», — отметили в прокуратуре Новосибирской области.

Одной из причин группового отравления школьников, как показала проверка, оказалось то, что администрация школы не соблюдала требования по обеспечению безопасности обучающихся во время пребывания их в образовательном учреждении.

Кроме того, администрация Чановского района, которая является учредителем школы, вовремя не создала комиссию по расследованию несчастного случая, не расследовала его и не разработала мероприятия по его предупреждению. В итоге, прокуратура внесла директору школы и главе Чановского района представления об устранении нарушений закона, которые находятся сейчас на рассмотрении.

Как сообщало ИА REGNUM, массовым отравлением учеников Чановской школы заитересовались также следователи. Следственный комитет РФ по Новосибирской области назначил свою проверку.