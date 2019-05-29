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В Караганде арестовали подозреваемого в гибели ребенка от падения батута

Происшествия

Хозяину батута грозит до 8 лет тюрьмы

Караганда, Казахстан, 29 мая 2019, 08:37 — REGNUM  Карагандинский областной суд выдал санкцию на арест хозяина батута, трагедия с которым унесла жизнь 12-летнего мальчика. Об этом заявила представитель областного суда Еркеш Маукен, передает телеканал «КТК».

Подозреваемый останется под стражей два месяца, на время расследования. Хозяину батута грозит до 8 лет тюрьмы за оказание услуг, не соответствующих правилам безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая в центральном парке Караганды в результате сильного ветра перевернулся батут, что привело к гибели 12-летнего мальчика. Еще двое детей с различными травмами находятся в больнице.

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