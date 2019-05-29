На Камчатке преступник потребовал от жертвы компенсацию морального вреда

Петропавловск-Камчатский, , 08:34 — REGNUM В Камчатском крае осужденный за разбой уголовник — рецидивист, получивший 10 лет колонии после нападения на пенсионерку, из заключения потребовал возбудить против жертвы уголовное дело за клевету и взыскать с неё 25 тыс. рублей морального вреда. Бандит утверждает, что в связи с обвинениями в покушении на убийство, испытал жестокие морально-нравственные муки, — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Суд, рассмотрев материалы дела, приняв во внимание, что обвиняемый уже отбывал срок за изнасилование и разбой — 12 лет, осудил его не за покушение на убийство, а по более мягкой статье — за разбой. Уголовнику назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы. Зачитывая приговор, судья сказал, что осужденный имеет право на возмещение морального вреда, так как по статье «покушение на убийство» он оправдан.

Уже находясь в местах лишения свободы, преступник подал гражданский иск против своей жертвы. Он требовал, чтобы пенсионерку привлекли к уголовной ответственности за клевету, а так же взыскали с неё в его пользу 25 тыс. рублей.

Как объяснила пенсионерка — потерпевшая, уголовник сел к ней в машину, пытался её задушить и отобрать сумочку. Женщина оказала отчаянное сопротивление и убеждена, что именно это помогло ей выжить.

Суд оставил иск уголовника без рассмотрения, поскольку сам он явиться на слушание не смог, а заявления о рассмотрении дела в его отсутствие не писал.

По словам представителя камчатской прокуратуры, к которому обратились за разъяснениями журналисты камчатского Кам 24, иск преступника не мог быть удовлетворен, поскольку иски о реабилитации предъявляются не к частным лицам, а к Российской Федерации. Кроме этого, в рамках гражданского иска не требуют возбуждения уголовного дела.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году на Камчатке количество сокращений в рядах МВД достигло 40% от штатной численности, что вызвало рост преступности. Однако сегодня, по данным Камчатстата, полицейских на полуострове вполне хватает, даже с избытком — каждый 66-й житель региона либо чиновник, либо силовик. Преступность при этом одолеть так пока и не удалось.