Красноярца поймали с наркотиками стоимостью 3 млн рублей на чёрном рынке

Красноярск, , 08:22 — REGNUM Сотрудниками УФСБ России по Красноярскому краю пресекли преступную деятельность наркосбытчика. Как сообщили ИА REGNUM 29 мая в ведомстве, 26-летний красноярец подозревается в приготовлении к незаконному сбыту синтетических наркотиков в особо крупном размере.

Установлено, что мужчина заказал синтетический наркотик через интернет. 24 мая 2019 года в его квартире прошёл обыск. Было обнаружено и изъято более 3 кг приготовленного для сбыта синтетического наркотического средства. Стоимость изъятой партии на чёрном рынке, по предварительным оценкам, составляет более 3 млн рублей.

25 мая в отношении красноярца было возбуждено уголовное дело, он арестован.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года сотрудники краевого УФСБ пресекли крупный межрегиональный канал поставки наркотиков на территорию региона. Злоумышленников задержали в Красноярске при попытке сбыта героина общим весом около 1 кг.

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