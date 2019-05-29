Автобус со школьниками попал в аварию под Днепропетровском

Днепропетровск, Украина, , 07:33 — REGNUM В Днепропетровской области 16 школьников попали в ДТП. Об этом сообщили 29 мая в пресс-службе Нацполиции области.

ДТП с участием автобуса произошло на дороге Борисполь — Днепропетровск — Запорожье. Водитель 1977 года рождения врезался в фуру.

Все школьники доставлены в больницу Днепропетровска, где их осмотрели врачи. Они констатировали у двух детей переломы руки и ключицы.

Полиция изучает обстоятельства аварии, назначен ряд экспертиз с целью установить виновника столкновения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Польше сгорел автобус Киев — Прага, в котором ехали 70 пассажиров. Никто из них не пострадал.

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