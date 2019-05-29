Автобус со школьниками попал в аварию под Днепропетровском

Днепропетровск, Украина, 29 мая 2019, 07:33 — REGNUM В Днепропетровской области 16 школьников попали в ДТП. Об этом сообщили 29 мая в пресс-службе Нацполиции области.
ДТП с участием автобуса произошло на дороге Борисполь — Днепропетровск — Запорожье. Водитель 1977 года рождения врезался в фуру.
Все школьники доставлены в больницу Днепропетровска, где их осмотрели врачи. Они констатировали у двух детей переломы руки и ключицы.
Полиция изучает обстоятельства аварии, назначен ряд экспертиз с целью установить виновника столкновения.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Польше сгорел автобус Киев — Прага, в котором ехали 70 пассажиров. Никто из них не пострадал.
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