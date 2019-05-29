В Забайкалье депутата и директора крупной компании заподозрили в коррупции

Чита, , 07:19 — REGNUM В Забайкальском крае следователи возбудили уголовное дело против генерального директора крупнейшей в стране уранодобывающей компании «Приаргунское производственное горно-химическое объединение им. Славского», сообщает пресс-служба регионального главного управления СКР.

По данным следствия, он подозревается в получение взятки в крупном размере. Также уголовное дело было возбуждено против одного из депутатов района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район», его подозревают в даче взятки в крупном размере.

Следствие считает, что депутат дал взятку в размере 500 тыс. рублей директору предприятия, чтобы получить возможность организовывать питание работников компании. Оба подозреваемых задержаны.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале мая суд приговорил бывшего министра здравоохранения Забайкальского края Михаила Лазуткина к 12 годам колонии за получение взяток в особо крупном размере.

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