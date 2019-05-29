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Директор забайкальского горнодобывающего предприятия задержан на взятку

Происшествия

Также под стражу помещён местный депутат и предприниматель, которого подозревают в даче взятки

Чита, 29 мая 2019, 07:25 — REGNUM  Громкий скандал в Забайкалье. За дачу взятки в особо крупном размере задержаны двое: генеральный директор ПАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение имени Е.П. Славского» (ПАО «ППГХО») и местный предприниматель, депутат Совета муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район». Как сообщает региональное СУ СК РФ, этот депутат, будучи руководителем одного из местных обществ с ограниченной ответственностью, подозревается в том, что дал взятку гендиректору ПАО «ППГХО» в сумме 500 тыс. рублей. Деньги предназначались за возможность оказания услуг по организации питания работников горнодобывающего предприятия.

Известно, что обоих подозреваемых задержаны на 48 часов, но в ближайшие время будут подготовлены документы для избрания подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу.

«В рабочих кабинетах подозреваемых, а также по местам их жительства проведены обыски», — пояснили следователи.

Уголовные дела возбуждены по ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере») и п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ («Дача взятки в крупном размере»).

Напомним, ПАО «ППГХО» является крупнейшим в Забайкальском крае многоотраслевым горнодобывающим и перерабатывающим предприятием, флагманом российской уранодобывающей отрасли. Основной вид деятельности — производство закиси-окиси урана с целью её дальнейшего обогащения на предприятиях ядерного топливного цикла Госкорпорации «Росатом». В декабре 2017 года следователи возбудили уголовное дело в отношении одного из заместителей генерального директора этого горнодобывающего предприятия Забайкальского края. Он подозревался в получении взятки в особо крупном размере — 5 млн рублей.

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