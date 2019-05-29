Среда, 29 Мая 2019 года
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Выброс газа на угольной шахте в китайской провинции Хунань. Есть жертвы

Происшествия

Пять человек погибли

Чанша, Китай, 29 мая 2019, 07:16 — REGNUM  Утечка газа угольной шахте в китайской провинции Хунань унесла жизни нескольких человек, сообщает 29 мая газета China Daily.

Как стало известно, пять человек погибли из-за внезапного выброса газа угольных пластов на угольной шахте в провинции Хунань, который произошел 28 мая. Один человек получил ранение. Подробности инцидента пока неизвестны.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 мая в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая произошло затопление угольной шахты. Во время инцидента на руднике находилось 43 человека

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