ЛНР: ВСУ за сутки дважды нарушили режим прекращения огня

Луганск, 29 мая 2019, 07:20 — REGNUM За минувшие сутки в ЛНР зафиксировано два обстрела со стороны ВСУ. Об этом заявили 29 мая в Народной милиции ЛНР, сообщается на сайте оборонного ведомства.
Под огнём украинских силовиков оказались позиции Народной милиции ЛНР, расположенные в районе населённых пунктов Первомайск и Фрунзе.
ВСУ применили гранатомёты АГС и СПГ. Огонь вёлся со стороны населённых пунктов Попасная и Крымское.
В результате обстрелов жертв и разрушений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.
Напомним, сутками ранее ВСУ обстреляли населённые пункты Голубовское и Калиново с применением миномётов калибра 82 мм, а также гранатомётов АГС и СПГ.
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