Глава Якутска поблагодарила правоохранителей за обыски в мэрии

Якутск, , 07:01 — REGNUM 28 мая сотрудники правоохранительных органов произвели выемку документов помещении МБУ «Главное архитектурно-планировочное учреждение» Якутска. Причиной обысков мэр города Сардана Авксентьева назвала своё обращение в правоохранительные органы с целью навести порядок в земельной сфере Якутска, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Я неоднократно направляла заявления по этой теме в надзорные органы с просьбой прояснить ситуацию и в правоохранительные органы в том числе, — цитирует мэра ИА SakhaDay. — Работа по наведению порядка в земельной сфере Якутска будет продолжена, это касается в том числе и обновления кадров. Благодарю правоохранительные органы за быстрое реагирование и помощь в наведении порядка. Считаю, что мы должны жить в рамках правового поля и все решения должны приниматься в соответствии с законодательством РФ».

Сардана Авксентьева также отметила, что мэрия ведёт планомерную работу по приведению в соответствие с действующим законодательством ситуации с выделением земельных участков, а также с выдачей разрешений на строительство.

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По информации ИА SakhaLife сотрудниками регионального управления ФСБ во время обысков был задержан работник МБУ «Главное архитектурно-планировочное управление» Константин С. По сведениям издания, он подозревается в получении взятки за оказание услуги по незаконному внесению изменений в градостроительную документацию.

Как сообщало ИА REGNUM, с сентября 2018 года обыски в горадминистрации Якутска и подведомственных ей учреждениях проводились неоднократно. Последний раз выемка документов проходила 13 мая в кабинете вице-мэра Владимира Фёдорова.

«Они, наверное, только в охотничьей избушке у меня ещё обыски не проводили», — комментировал тогда эту ситуацию замглавы Якутска.