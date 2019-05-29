В Красноярском крае действуют лесные пожары в пяти районах

Красноярск, , 06:38 — REGNUM В Красноярском крае по состоянию на утро 29 мая зарегистрировано семь лесных пожаров на площади 551,7 га в пяти районах. Однако, как сообщили ИА REGNUM в краевом министерстве лесного хозяйства, угрозы населённым пунктам нет.

Большая часть пожаров действует в авиационной труднодоступной зоне. Три возгорания на площади 540 га локализованы. В тушении задействованы 95 человек и 18 единиц техники.

За прошедшие сутки в крае ликвидированы 17 лесных пожаров, площадь не уточняется. В тушении принимали участие 243 человека, 50 единиц техники, 12 воздушных судов.

Как уже сообщало иа, в Красноярском крае с начала пожароопасного периода произошло 623 лесных пожара на площади более 24,4 тысячи гектаров.

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