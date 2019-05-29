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Легкомоторный самолет разбился в Канаде

Происшествия

Погибли два человека

Легкомоторный самолет разбился в Канаде
Иллюстрация: San Diego Air and Space Museum Archive
Легкомоторный самолёт Cessna 170

Оттава, 29 мая 2019, 05:59 — REGNUM  Два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета Cessna 170 в Канаде, передает телеканал Global News.

Сообщается, что самолет упал недалеко от международного аэропорта канадского города Уайтхорс, который является столицей территории Юкон. Воздушное судно должно было направиться в Анкоридж, однако, как отмечает служба транспортной безопасности Канады, упал при взлете. В результате падения самолета погибли два человека, находившиеся на борту. Причины крушения самолета в настоящее время неизвестны, ведется расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 мая в Ульяновской области упал самодельный легкомоторный самолет. Он разбился в Чердаклинском районе около населенного пункта Станция Бряндино. В результате крушения самолета, по официальным данным, пострадал один человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Самодельный самолёт разбился в Ульяновской области

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Авиапроисшествия
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