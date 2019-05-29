В Югре выясняют обстоятельства падения ребёнка с пятого этажа

Сургут, Югра, , 05:47 — REGNUM В Сургуте (ХМАО) проводится процессуальная проверка по факту падения четырёхлетней девочки из окна с пятого этажа многоквартирного дома. Ребёнок госпитализирован, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по ХМАО.

Инцидент произошёл вечером 27 мая. По предварительным данным, девочка забралась на подоконник с открытым окном и прислонилась к москитной сетке, которая не выдержав веса и напора ребёнка, выпала вместе с ним.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Изучаются условия проживания и воспитания девочки.