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В Югре выясняют обстоятельства падения ребёнка с пятого этажа

Происшествия

Ребёнок чудом выжил

Сургут, Югра, 29 мая 2019, 05:47 — REGNUM  В Сургуте (ХМАО) проводится процессуальная проверка по факту падения четырёхлетней девочки из окна с пятого этажа многоквартирного дома. Ребёнок госпитализирован, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по ХМАО.

Инцидент произошёл вечером 27 мая. По предварительным данным, девочка забралась на подоконник с открытым окном и прислонилась к москитной сетке, которая не выдержав веса и напора ребёнка, выпала вместе с ним.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Изучаются условия проживания и воспитания девочки.

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Падения из окон
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