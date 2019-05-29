Среда, 29 Мая 2019 года
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Семь гаражей в Воронеже пострадали из-за хлопка газа

Происшествия

По предварительным данным, пострадавших не было

Воронеж, 29 мая 2019, 05:37 — REGNUM  Хлопок газа произошел в гаражном кооперативе в Воронеже, в результате чего оказались разрушенными семь гаражей, сообщает пресс-служба областного управления МЧС России.

Сообщается, что хлопок газа произошел в ночь с 28 на 29 мая в гаражном кооперативе в Левобережном районе. Отмечается, что хлопок газа повлек за собой разрушение конструкций в кооперативе. Информации о пострадавших или возникшем пожаре не поступало. Как отмечает ТАСС, в результате хлопка газа были разрушены семь гаражей.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая пятеро детей пострадали при взрыве газового баллона в поселке Малышева в Свердловской области. Сообщается, что дети получили травмы средней степени тяжести и были госпитализированы. Отмечается, что взрыв баллона произошел после того, как один из детей пытался осветить темное помещение при помощи спичек.

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Взрывы бытового газа
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