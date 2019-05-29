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Флоридца арестовали за избиение матери кукурузным початком

Происшествия

Позднее его выпустили под залог в 150 долларов США

Флоридца арестовали за избиение матери кукурузным початком
Кукуруза

Орландо, США, 29 мая 2019, 05:18 — REGNUM  Житель американского штата Флорида был арестован за избиение собственной матери кукурузным початком, передает телеканал Fox 8.

Сообщается, что 27-летний Коди Камминс нанес несколько ударов по голове своей матери кукурузным початком. Женщина не получила серьезных травм, однако Камминса все же задержали по обвинениям в домашнем насилии. Позднее его выпустили под залог в 150 долларов США.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая другого жителя Флориды арестовали за избиение своей подруги чизбурером. Сообщалось, что задержанный ударил чизбургером подругу, пока она спала, а затем схватил ее за волосы и спустил с лестницы.

Читайте ранее в этом сюжете: Флоридца арестовали за избиение подруги чизбургером

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Семейное насилие
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