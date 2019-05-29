Среда, 29 Мая 2019 года
04:55:24 МСК

Жертвами ураганов и ливней в китайском Гуанси стали семь человек

Происшествия

Еще четыре получили ранения и двое пропали без вести

Наньнин, Китай, 29 мая 2019, 04:55 — REGNUM  Семь человек погибли и еще 200 тыс. пострадали в результате сильных ливней, обрушившихся на Гуанси-Чжуанский автономный район Китая и не прекращающихся с 24 мая, сообщает агентство Синьхуа.

Как сообщили в местном министерстве по чрезвычайным ситуациям, причиной тому стало столкновение холодного воздуха, а также теплых влажных воздушных потоков с моря. Это привело к ураганным ливням, которые накрыли 21 уезд семи городов Гуанси.

Основную массу повреждений хозяйству привели природные катаклизмы, включая сход оползней, паводки и наводнения, отметили в администрации. К 16:00 по местному времени 28 мая семь человек числятся погибшими, четыре получили ранения и двое пропали без вести.

Более 9170 гектар зерновых было повреждено, 185 домов было разрушено, а прямой экономический ущерб составил 133,59 млн юаней (около $19,3 млн). Почти 9 тыс. человек переселились в безопасное место.

Как сообщало ИА REGNUM, в южных районах Китая ранее был объявлен повышенный риск схода оползней и селевых потоков в связи с непрекращающимися ливнями в провинциях Хунань и Гуйчжоу.

Читайте также: В южных районах Китая объявлен повышенный риск схода горных потоков

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Сильные ливни и их последствия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить