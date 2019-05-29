Жертвами ураганов и ливней в китайском Гуанси стали семь человек

Наньнин, Китай, , 04:55 — REGNUM Семь человек погибли и еще 200 тыс. пострадали в результате сильных ливней, обрушившихся на Гуанси-Чжуанский автономный район Китая и не прекращающихся с 24 мая, сообщает агентство Синьхуа.

Как сообщили в местном министерстве по чрезвычайным ситуациям, причиной тому стало столкновение холодного воздуха, а также теплых влажных воздушных потоков с моря. Это привело к ураганным ливням, которые накрыли 21 уезд семи городов Гуанси.

Основную массу повреждений хозяйству привели природные катаклизмы, включая сход оползней, паводки и наводнения, отметили в администрации. К 16:00 по местному времени 28 мая семь человек числятся погибшими, четыре получили ранения и двое пропали без вести.

Более 9170 гектар зерновых было повреждено, 185 домов было разрушено, а прямой экономический ущерб составил 133,59 млн юаней (около $19,3 млн). Почти 9 тыс. человек переселились в безопасное место.

Как сообщало ИА REGNUM, в южных районах Китая ранее был объявлен повышенный риск схода оползней и селевых потоков в связи с непрекращающимися ливнями в провинциях Хунань и Гуйчжоу.

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