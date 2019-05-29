Проникшего в резиденцию Трампа студента приговорили к штрафу

Вашингтон, , 05:02 — REGNUM Мужчину, проникшего в ноябре 2018 года на территорию резиденции президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго (штат Флорида), приговорили к одному году условно и штрафу, передает телеканал CNN.

Сообщается, что нарушитель, студент Висконсинского университета Марк Слэттери Линдблом, признал свою вину в незаконном проникновении на территорию резиденции на заседании суда. Его приговорили к выплате штрафа в размере $25 тысяч и году условно.

Напомним, мужчина проник на территорию поместья Трампа в Мар-а-Лаго на следующий день после Дня благодарения — 23 ноября 2018 года. Он проник на территорию через туннель и находился в нем до того момента, пока его не выявили сотрудники Секретной службы США.