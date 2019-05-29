Среда, 29 Мая 2019 года
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Экс-мэр Тегерана признался в убийстве жены

Происшествия

Свой поступок он объяснил семейными неурядицами

Тегеран, 29 мая 2019, 04:40 — REGNUM  Бывший мэр иранской столицы Тегерана Мохаммад Али Наджафи сознался в убийстве собственной жены, сообщает агентство Fars со ссылкой на городскую прокуратуру.

По словам представителя прокуратуры Мохаммада Шарияри, Наджафи признал, что убил жену из-за семейных неурядиц. Отмечается, что Наджафи сам явился в правоохранительные органы и сдался.

Ранее СМИ Ирана сообщали, что жена бывшего мэра Тегерана Мохаммада Али Наджафи была застрелена в жилом доме на севере города в элитном районе.

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Бытовые убийства
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