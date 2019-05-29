В Мали 20 человек погибли в автомобильной аварии

Бамако, , 03:00 — REGNUM В результате ДТП с участием микроавтобуса в Мали погибли 20 человек, еще 13 получили травмы, сообщает агентство Agence de Presse du Mali.

Сообщается, что в районе города Куликорро на юго-западе Мали столкнулись грузовик и микроавтобус. В результате столкновения погибли 20 человек, еще 13 получили травмы разной степени тяжести. Всех пострадавших госпитализировали.

Отмечается, что в настоящее время министр транспорта Мали Ибрахима Абдул Ли прибыл на место происшествия для оценки ущерба. С ним также выехал министр по безопасности и гражданской защите генерал Салиф Траоре.