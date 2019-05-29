Среда, 29 Мая 2019 года
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В Мали 20 человек погибли в автомобильной аварии

Происшествия

Еще 13 получили травмы

Бамако, 29 мая 2019, 03:00 — REGNUM  В результате ДТП с участием микроавтобуса в Мали погибли 20 человек, еще 13 получили травмы, сообщает агентство Agence de Presse du Mali.

Сообщается, что в районе города Куликорро на юго-западе Мали столкнулись грузовик и микроавтобус. В результате столкновения погибли 20 человек, еще 13 получили травмы разной степени тяжести. Всех пострадавших госпитализировали.

Отмечается, что в настоящее время министр транспорта Мали Ибрахима Абдул Ли прибыл на место происшествия для оценки ущерба. С ним также выехал министр по безопасности и гражданской защите генерал Салиф Траоре.

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Дорожно-транспортные происшествия
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