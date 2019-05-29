Самолет с президентом Мексики не смог приземлиться с первого раза

Мехико, , 02:23 — REGNUM Самолет авиакомпании Volaris, на борту которого находился мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор, не смог с первого раза приземлиться в аэропорту города Тепик, сообщает газета El Universal.

Сообщается, что пилот принял решение зайти на второй круг после того, как самолет едва коснулся взлетно-посадочно полосы. Он сообщил, что второй заход на посадку будет производиться исключительно в целях безопасности. Со второй попытки самолету удалось благополучно приземлиться в аэропорту.

По словам Обрадора, на борту воздушного судна не было никаких нештатных ситуаций. Отмечается, что мексиканский президент пользуется лишь услугами обычных авиакомпаний.