На 11 нижегородских сайтах продавали дипломы об образовании

Нижний Новгород, , 01:57 — REGNUM По искам Балахнинской прокуратуры Нижегородской области заблокированы 11 сайтов, где была размещена информация о продаже дипломов об образовании государственного образца. Проверки по выявлению сайтов с запрещёнными сведениями надзорные инстанции продолжают. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

После проведённой проверки Балахнинская городская прокуратура подала 11 административных исков, указав, что на сайтах размещены сведения, что запрещены к распространению в России. Все иски полностью были удовлетворены, а в качестве меры исполнения решений была выбрана блокировка сайтов. На сегодня решения судов реализованы.

Напомним, ранее прокуратура Сосновского района через суд потребовала запретить распространение в сети схожих сведений о продаже документов об образовании.

«Сведения, размещенные на сайтах, пропагандируют уклонение от прохождения обучения для получения основного и дополнительного образования, вводят в заблуждение пользователей относительно допустимости приобретения и использования аттестатов и дипломов без прохождения соответствующего обучения. Данные сайты не имеют отношения к образовательным учреждениям, опубликованы субъектами, которым не предоставлено право выдачи документов об образовании», — уточнялось в сообщении ведомства.

Предложения купить документ об образовании на сайтах были в свободном доступе без регистрации и пароля. Административный иск подан в суд и на сегодня на рассмотрении.