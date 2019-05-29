Семь человек погибли в результате наводнений на юге Китая

Пекин, , 01:37 — REGNUM Семь человек погибли в результате наводнений в Гуанси-Чжуанском автономном районе в Китае, сообщает пресс-служба местного управления по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что наводнения были вызваны не прекращающимися в течение четырех дней ливнями. Местные власти распорядились провести эвакуацию более 8820 жителей пострадавшего района.

В результате наводнений пострадали около 19 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель, разрушены 185 домов, еще 285 домов получили повреждения, погибли семь человек.

Читайте также: От природных катаклизмов в Китае страдает все меньшее число людей

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года природные катаклизмы затронули около 1,7 млн жителей Китая. В результате стихийных бедствий погибли 47 человек, еще трое пропали без вести.

Читайте ранее в этом сюжете: В апреле от природных катаклизмов в Китае пострадали 1,7 млн человек