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Семь человек погибли в результате наводнений на юге Китая

Происшествия

Власти эвакуировали более 8820 жителей

Пекин, 29 мая 2019, 01:37 — REGNUM  Семь человек погибли в результате наводнений в Гуанси-Чжуанском автономном районе в Китае, сообщает пресс-служба местного управления по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что наводнения были вызваны не прекращающимися в течение четырех дней ливнями. Местные власти распорядились провести эвакуацию более 8820 жителей пострадавшего района.

В результате наводнений пострадали около 19 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель, разрушены 185 домов, еще 285 домов получили повреждения, погибли семь человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года природные катаклизмы затронули около 1,7 млн жителей Китая. В результате стихийных бедствий погибли 47 человек, еще трое пропали без вести.

Читайте ранее в этом сюжете: В апреле от природных катаклизмов в Китае пострадали 1,7 млн человек

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Наводнения
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