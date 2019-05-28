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В США торнадо обрушился на город Дейтон. Есть жертвы

Происшествия

Порядка 68 тысяч жилых домов остались без электроснабжения

В США торнадо обрушился на город Дейтон. Есть жертвы
Торнадо

Дейтон, США, 28 мая 2019, 23:43 — REGNUM  В результате торнадо, удару которого подвергся город Дейтон в американском штате Огайо, погиб человек, еще 12 получили различные травмы, сообщает 28 мая телеканал NBC News.

По информации властей штата Огайо, кроме погибшего и раненых стихия привела к серьёзным разрушениям. Кроме строений пострадали линии электропередач, поэтому порядка 68 тыс. жилых домов остаются без электроснабжения.

Масштабы разрушений и информация о пострадавших уточняются.

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