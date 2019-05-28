Здоровье экс-главы ростовского минстроя ухудшилось — арест продлён

Ростов-на-Дону, , 22:43 — REGNUM Арест бывшего министра строительства, архитектуры и территориального строительства Ростовской области, подозреваемого в превышении должностных полномочий, продлён. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону оставил экс-чиновника в СИЗО ещё на один месяц — до 27 июня включительно.

ИА REGNUM напоминает, что Николай Безуглов стал фигурантом уголовного дела из-за строительства подходов к стадиону «Ростов Арена», который принял пять матчей чемпионата мира по футболу в 2018 году. Вместе с ним ещё три человека подозреваются в замене крупнозернистого песка на мелкий, что повлекло ущерб в размере свыше 220 млн рублей.

Вместе с тем адвокат задержанного чиновника Анатолий Шаталов сообщил об ухудшении состояния здоровья подзащитного.

«Здоровье плохое, есть такое, во время заседания я говорил об этом, но суд решил так. Посчитал, что он может помешать следствию. Помощь Николаю Безуглову оказывает врач, который работает в СИЗО», — цитирует адвоката портал donnews.ru.

При этом пока неизвестно, связан ли недавний арест заместителя губернатора Ростовской области Сергея Сидаша с делом о «золотом» песке. Чиновник также стал фигурантом дела о превышении должностных полномочий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ленинский районный суд Ростова-на-Дону отправил крупного донского чиновника в следственный изолятор на два месяца. По неофициальным данным, замгубернатора якобы знал о произошедшей подмене крупнозернистого песка на более дешёвый.

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