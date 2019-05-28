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Не только война: на северо-западе Сирии бушуют лесные пожары

Происшествия

Крупными пожарами охвачены поля, сады и оливковые рощи

Дамаск, 28 мая 2019, 20:14 — REGNUM  На северо-западе Сирии продолжаются боевые действия, а также бушуют лесные пожары, 28 мая передаёт агентство Reuters.

По информации со спутниковых снимков Digital Globe, крупными пожарами охвачены поля, сады и оливковые рощи вблизи деревни Аль-Хабит в Идлибе и города Кафр-Набуда в Хаме.

Как сообщало ИА REGNUM, также лесными пожарами из-за сильной жары охвачен Израиль. Пожары прошли вдоль границы с сектором Газа, на окраинах Иерусалима и Тель-Авива.

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Лесные пожары
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