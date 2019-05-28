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Японские военные нашли крыло и двигатель F-35A, пропавшего в апреле

Происшествия

Данные обнаруженного ранее бортового самописца остаются засекреченными

Токио, 28 мая 2019, 19:48 — REGNUM  Поисковым группам японских военных удалось найти на дне океана крыло и часть двигателя истребителя F-35A Lightning II сил самообороны Японии, упавшего 9 апреля в Тихий океан, сообщил 28 мая на пресс-конференции министр обороны страны Такеши Ивайа.

По его словам, поднятые из воды фрагменты истребителя сильно повреждены, а поиски других обломков будут продолжены.

Стоит отметить, что ранее был обнаружен бортовой самописец пропавшего истребителя. Тем не менее военное ведомство Японии до сих пор воздерживается от заявлений о версиях причин катастрофы.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 апреля в районе авиабазы ВВС Японии Мисава в ходе тренировочного полёта упал в Тихий океан истребитель пятого поколения F-35A Lightning II.

По неофициальным данным, причиной катастрофы может быть отказ системы снабжения кислородом, из-за которого лётчик потерял сознание.

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Военно-воздушные силы
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