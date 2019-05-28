Самодельный самолёт разбился в Ульяновской области

Ульяновск, , 18:14 — REGNUM В Ульяновской области сегодня, 28 мая, упал самодельный легкомоторный самолет. По официальным данным, один человек пострадал — в местной прессе сообщается о том, что пилот погиб.

По данным областного ГУ МЧС, самодельный легкомоторный самолёт разбился в 16:20 в Чердаклинском районе, около населенного пункта Станция Бряндино, в поле.

«К сожалению, есть пострадавший. Данные оперативные подлежат уточнению», — отмечали ранее спасатели.

На место происшествия выехал исполняющий обязанности ульяновского транспортного прокурора, следственная группа.

«Начата прокурорская проверка исполнения законодательства о безопасности полетов и законности использования воздушного пространства», — сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

По данным местных СМИ, самолет был одноместный, пилот погиб.

Отметим, что 27 мая Приволжская транспортная прокуратура распространила сообщение об открытии «горячей линии» по вопросам нарушения законодательства, допускаемых при выполнении авиационных работ с использованием малой авиации на территории Владимирской, Кировской, Нижегородской, Ульяновской, Пензенской, Самарской областей, Татарии, Башкирии, Марий Эл, Мордовии, Чувашии и Удмуртии. Ведомство предлагает сообщать об этом «в целях организации незамедлительной проверки и пресечения незаконных фактов производства указанных работ».