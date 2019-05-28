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Выяснить причину катастрофы японского истребителя F-35 не получится

Происшествия

В найденном бортовом самописце самолета отсутствует карта памяти

Токио, 28 мая 2019, 18:07 — REGNUM  До сих пор неизвестны причины крушение японского истребителя F-35A, который упал в море 9 апреля 2019 года. Об этом пишет новостной ресурс Defense-aerospace.com.

В ходе пресс-конференции министра обороны Японии во время визита в страну президента США Дональда Трампа было заявлено, что найдено крыло и фрагмент двигателя данного самолета. Эти части самолета сильно повреждены. Ранее на дне моря были обнаружены и подняты на поверхность часть кабины истребителя и бортовой самописец. Что интересно, в бортовом самописце не оказалось карты памяти.

Таким образом, определить причины данной авиакатастрофы, скорее всего, не получится. Наличие бортового самописца, но отсутствие его карты памяти тоже вызывает вопросы. Кстати, в поиске обломков самолета участвуют и американские военные.

Однако данные обстоятельства не помешают Японии и дальше закупать истребители F-35 у США, продолжать платить дань за стратегическое партнерство. В ходе визита президента США Япония подтвердила намерение закупить еще 105 истребителей пятого поколения F-35. На территории этого островного государства размещено около 50 000 военнослужащих США.

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Авиапроисшествия
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