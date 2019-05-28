Саратовская область: 54 проверки, три чиновника утратили доверие

Саратов, , 17:50 — REGNUM В Саратовской области инициировано 54 проверки по поданным в первом полугодии 2018 года декларациям чиновников о доходах и расходах. Соответствующий доклад Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Саратовской области опубликован на портале официальной информации, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сообщается, что было подано 7863 справки от 3465 лиц, обязанных предоставлять сведения «о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера». По результатам анализа сведений, инициировано 54 проверки. 39 проверок прекращены в связи с прекращением полномочий проверяемых лиц. В трех случаях дело закончилось отрешением от должности в связи с утратой доверия губернатора. В одном случае признаны уважительные причины неподачи сведений. О результатах еще одиннадцати проверок не сообщается.

Напомним, доклады Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Саратовской области публикуются ежегодно в соответствии с указом президента РФ «О мерах по совершенствованию организации деятельности в области противодействия коррупции» и постановлением губернатора области от 16 октября 2015 года «О создании комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Саратовской области».

Как сообщало ИА REGNUM, средний размер полученной взятки в Саратовской области по итогам 2018 года составил 692,6 тыс. рублей. Средний размер предложенной взятки — 561,5 тыс. рублей.

Всего за 2018 год в регионе выявили 406 преступлений коррупционного характера, среди них получение взятки — 33 случая, дача взятки — 20 случаев.

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