После нападения подростка на школьницу в Вольске возбуждено уголовное дело

Саратов, , 17:44 — REGNUM По факту происшествия в одной из школ Вольска возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 — п. «а, в, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух и более лиц, заведомо малолетних, совершенное общеопасным способом»). Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Саратовской области.

По версии следствия, 28 мая подросток пришел в школу, бросил в одни из классов бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью, такой же предмет он бросил в коридор. По счастливой случайности возгорания не произошло.

Затем в коридоре он встретил 12-летнюю школьницу и нанес ей тяжелым острым предметом удар в область лба, затем он попытался скрыться.

Прибывшая на место происшествия бригада скорой оказала пострадавшей девочке неотложную помощь, с тяжелыми травмами ребенок был госпитализирован.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

«Проводятся допросы очевидцев произошедшего, учащихся и персонала школы, обыски по месту жительства юноши. Назначен ряд судебных экспертиз. Выполняется иные следственные действия, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе расследования будут установлены условия жизни и воспитания мальчика в семье, а также качество воспитательной и профилактической работы со школьниками в учебном заведении», — уточнили в СКР.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, между подростком и пострадавшей произошел конфликт. Подросток после нападения скрылся.

Двенадцатилетняя девочка находится в реанимации с тяжелой травмой головы.

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