Главе Евпатории Андрею Филонову продлили арест на два месяца

Симферополь, , 17:42 — REGNUM Главе администрации крымской Евпатории Андрею Филонову, обвиняемому в превышении должностных полномочий, продлили арест до 31 июля, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Защита чиновника ходатайствовала о домашнем аресте, однако Киевский районный суд Симферополя принял доводы следствия, настаивавшего на возможном давлении на свидетелей и наличии загранпаспорта у Филонова.

«Аргументы следствия искусственно притянуты и формально могут дать основания для содержания в СИЗО. Я не являюсь каким-то антисоциальным типом. Адвокаты создали все условия в части ограничения общения на специальной съёмной квартире», — заявил Филонов в суде.

Но судья не счёл его доводы достаточно убедительными.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля сотрудники УФСБ РФ по Крыму и Севастополю задержали главу администрации Евпатории Андрея Филонова, возбудив в его отношении несколько уголовных дел о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Чиновника обвиняют в нецелевом использовании земельных участков, в связи с чем, по версии обвинения, местному бюджету был нанесён ущерб на сумму более 80 миллионов рублей.

Свою вину Филонов не признаёт, считая возбуждённые против него уголовные дела заказными. 30 апреля горсовет Евпатории временно отстранил его от должности.

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