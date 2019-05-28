В Волгограде частично обрушился жилой многоквартирный дом

Волгоград, , 17:32 — REGNUM В Волгограде произошло частичное обрушение двухэтажного многоквартирного дома. Об этом сегодня, 28 мая, сообщает мэрия города.

ЧП произошло в доме №8 по улице Олимпийской в Красноармейском районе Волгограда. Произошло разрушение старого дымохода, расположенного внутри межкомнатной стены. При этом конструктивные элементы здания не пострадали. никакой угрозы жизни и здоровью жильцов дома нет, заверили в мэрии.

Уточняется, что дымоход дома 1953 года постройки не эксплуатировался уже очень много лет. На месте происшествия работают специалисты. Ожидается, что уже 29 мая управляющая компания займется восстановлением дома. Жильцам двух квартир, где проходил дымоход, на время ремонта будет предоставлено другое жилье.