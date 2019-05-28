В Башкирии кассир банка подозревается в хищении более 20 млн рублей

Салават, Башкирия, , 17:29 — REGNUM В Башкирии по заявлению руководства банка проводится процессуальная проверка по факту кражи более 20 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в главном управлении МВД по Башкирии.

По итогам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

В то же время МВД объявило в розыск подозреваемую в краже — 36-летнюю жительницу Салавата.

Она являлась старшим кассиром в банке, где пропали денежные средства. Причем женщина исчезла вместе со всей семьей, сообщает «Интерфакс-Поволжье».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Калужской области сотрудница банка предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве и краже денег с лицевых счетов пенсионеров.

Установлено, что сотрудница банка без ведома вкладчиков осуществляла операции по снятию с их счетов различных сумм денежных средств. После чего женщина обналичивала деньги в кассе, тем самым похищая их. Женщина провела операции на общую сумму около 1 млн рублей.

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